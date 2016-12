Koalicja blokuje radnych opozycji. Fundacja Wolności zawiadamia wojewodę

Do Fundacji Wolności dotarła skarga od mieszkańców gminy Sitno zwracających uwagę na to, że dostęp do dokumentów z prac rady gminy jest utrudniony w stosunku do wymogów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

– Przy okazji wyszło na jaw, że w gminie Sitno od ponad roku w składzie Komisji Rewizyjnej nie zasiada żaden przedstawiciel jedynego w tej gminie klubu radnych. Jest to sprzeczne z ustawą o samorządzie gminnym, która gwarantuje obecność przedstawicieli wszystkich klubów w komisji rewizyjnej – mówi Krzysztof Kowalik z Fundacji Wolności.

Fundacja ustaliła że, przedstawiciele opozycyjnego klubu radnych dwukrotnie zgłosili swojego przedstawiciela do komisji rewizyjnej. Ich wybór zablokowali jednak radni koalicji, którzy mają większość w radzie gminy. Dlatego oczekują od wojewody skierowania sprawy w trybie nadzorczym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

– Nie mam sobie nic do zarzucenia i czekam na decyzję wojewody ze spokojem – podkreśla Marian Bernat, wójt gminy Sitno. – Protokoły z każdej sesji są publikowane w BIP natychmiast po zatwierdzeniu ich przez radnych. Sami radni zaś otrzymują je na kilka dni przed kolejną sesją. Wszystko przebiega zgodnie z prawem.

Bernat przyznaje jednak, że istnieje problem ze składem komisji rewizyjnej. Nie jest to jednak sytuacja, w której zawinił.

– Kilkukrotnie wnosiłem tę sprawę na kolejne sesje. Zgodnie z prawem członkiem komisji powinien zostać kandydat wskazany przez klub. Jego kandydaturę muszą przegłosować jednak radni. Ci, kilkukrotnie nie zgodzili się na kandydata i wskazali innego członka klubu. Na to z kolei nie chcieli się zgodzić członkowie klubu – wójt tłumaczy zawiłości sprawy. – To sytuacja patowa. Spokojnie ją jednak wyjaśniamy. Odpowiednie dokumenty i wyjaśnienia dostarczymy także wojewodzie.