Krasnobród: Zagraj o puchar burmistrza

Drużyny, które chcą zagrać w tegorocznym Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Krasnobrodu mają coraz mniej czasu na przesyłanie zgłoszeń. Zawody odbędą się w sobotę 29 października o 9.00 w sali sportowej miejscowego zespołu szkół, ale zapisy są przyjmowane tylko do najbliższego czwartku.

O główne trofeum mogą powalczyć zespoły 7-osobowe zespoły, złożone z zawodników w wieku co najmniej 15 lat, przy czym w każdej drużynie musi wystąpić co najmniej 1 kobieta. System rozgrywek będzie dostosowany do liczby zgłoszonych ekip i będzie ustalony po zamknięciu listy startowej. Zgłoszenia można przekazywać telefonicznie pod numer: 515 066 529.

Puchar burmistrza otrzyma tylko zwycięzca zawodów, natomiast kolejne dwa zespoły odbiorą medale i dyplomy.