Lot nad zaśnieżonym Zamościem

Film z przelotu nad Zamościem wysłał do nasz Czytelnik na skrzynkę alarm24@dziennikwschodni.pl

– Jako, że ładnemu we wszystkim ładnie, to nasza Starówka, mimo, że w sobolowym stroju, ale z lodowiskiem, to i tak prezentuje się niezwykle dostojnie – pisze Krzysztof Nowak z Paralotniarstwa Zamość.