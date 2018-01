Lubelskie: To kino odwiedziło ponad 230 tys. widzów w 2017 roku

„Listy do M.3”, „Botoks”, „Gru, Dru i Minionki”, „Ciemniejsza strona Greya” oraz „Sing” to najchętniej oglądane filmy w 2017 roku w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu. W ubiegłym roku zamojskie kino odwiedziło 230 400 widzów. To najlepszy wynik od czasu otwarcia.