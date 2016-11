Zamość W połowie listopada w Zamościu przeprowadzone będą bezpłatne badania mammograficzne, które pozwalają na wykrycie nowotworów piersi. – Mimo iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal niewiele kobiet poddaje się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka. – Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.