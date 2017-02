Mężczyzna podpalił się i wszedł do budynku starostwa. Trafił do szpitala

Mężczyzna podpalił się, a potem wszedł do budynku starostwa powiatowego w Zamościu.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed godz. 13. Mężczyzna podpalił się przed budynkiem starostwa powiatowego w Zamościu, a potem wszedł do środka. Tam ktoś z pracowników chwycił za gaśnicę i ugasił go.

Poparzony mężczyzna wybiegł z budynku. Prawdopodobnie był w szoku. Na miejscu znajdował się akurat dowódca jednostki strażackiej ze Szczebrzeszyna. Złapał uciekającego i zaczął go dogaszać.

Potem użył wody, schłodził oparzenia i przyłożył opatrunek hydrożelowy.

Wezwano straż pożarną. Na miejsce przyjechały dwa zastępy. Poparzony mężczyzna został odwieziony do szpitala. Strażacy wywietrzyli zadymione wnętrza budynku.

Nie wiadomo dlaczego mężczyzna postąpił w taki sposób.