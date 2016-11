Milion dla ofiar księdza pedofila? Rodziny ofiar żądają zadośćuczynienia i przeprosin

Rodziny ofiar księdza molestującego dziewczynki przygotowujące się do I Komunii Świętej żądają przeprosin i zadośćuczynienia. Wniosek w tej sprawie trafił już do duchownego, parafii w Kalinówce oraz do kurii zamojsko-lubaczowskiej.

Z wnioskiem o przeprosiny oraz zapłatę w sumie 1 mln zł zadośćuczynienia za doznane krzywdy wystąpił pełnomocnik rodzin ofiar księdza. Adresatami pisma są ks. Stanisław G., parafia w Kalinówce (gm. Skierbieszów), gdzie G. był proboszczem oraz diecezja zamojsko-lubaczowska. – Mogę potwierdzić, że taki wniosek otrzymaliśmy – przyznaje ks. Michał Maciołek, rzecznik prasowy diecezji. – Żeby odpowiedzieć na wyrażone w piśmie żądania podjęliśmy odpowiednie kroki prawne. Z uwagi na dobro pokrzywdzonych rodzin nie informujemy jednak, czy odpowiedź została już wysłana oraz jakie jest nasze stanowisko w tej sprawie. – Odpowiedź na razie do nas nie dotarła, czekamy na nią – informuje natomiast mecenas Jarosław Głuchowski, pełnomocnik rodzin ofiar ks. Stanisława G., współpracujący z Fundacją „Nie lękajcie się”, która wspiera ofiary molestowania. – Jeśli będzie ona odmowna nie wykluczamy wystąpienia na drogę powództwa cywilnego. Tym dzieciom wyrządzono ogromną krzywdę, którą trzeba zrekompensować.