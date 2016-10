Nowe latarnie i chodniki w Zamościu

Do końca listopada zakończyć ma się modernizacja oświetlenia ulicznego. Wkrótce zmieni się też część chodników.

Prace, które przeprowadzi zamojska firma „ELIN” s.c. pochłoną ponad 750 tys. zł. Za te pieniądze unowocześnione zostaną latarnie stojące na ulicy Lazurowej i w jej okolicach (ul. Irysowa, Jesionowa, Pawia, Sokola, Sowia) oraz ulica Olchowa z ulicami przyległymi: Jaśminową i Słowiczą.

– Na osiedlu Promyk oświetlenie zostanie zmienione przy ul. Asnyka, Grunwaldzkiej, Sienkiewicza, Kapitana Leszczowa, Fornalskiej, Lelewela, Skłodowskiej-Curie, Ściegiennego, Długosza i Spółdzielczej – wylicza Marek Gajewski, rzecznik prezydenta miasta. – Zmiany obejmą także ulicę Weteranów na odcinku od ulicy Świętego Piątka do rzeki Łabuńki oraz ul. Legionów na odcinku od ronda im. Leopolda Skulskiego do ronda im. Wysiedlonych Mieszkańców Zamojszczyzny.

To nie jedyne prace remontowe w mieście. Do 17 listopada zakończona ma zostać także wyceniona na blisko 700 tys. zł przebudowa chodnika przy ul. Zamoyskiego, która ma zostać zmieniona w tzw. ciąg pieszo-rowerowy. Podobny twór powstanie na odcinku od ul. Weteranów do ul. Szancera. Wykonawcą tych prac został Zakład Remontowo-Budowlany „Trames”.