Nowoczesne centrum sterowania ruchem otwarte pod Zamościem [zdjęcia]

To jedna z inwestycji spółki PKP LHS zarządzającej szerokotorową linią od wschodniej granicy Polski na Śląsk. Linia wykorzystywana jest do przewozów towarowych, a zarządzająca nią spółka jest zarazem przewoźnikiem.

Dzięki komputerowemu sterowaniu ruchem, pociągi będzie można odprawiać krócej, co powinno poprawić przepustowość linii. Teraz po linii kursuje 10 par pociągów dziennie, a spółka liczy na to, że będzie w stanie prowadzić nawet 15 par dziennie. Taki wskaźnik miałby być osiągnięty po zakończeniu całego pakietu inwestycji (opiewających łącznie na 800 mln zł), na które PKP LHS zdobyła preferencyjny kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Spółka rozważa też zelektryfikowanie linii, choć mogłoby to nastąpić po roku 2023 i kosztowałoby około 160 mln zł. Do tego trzeba by jeszcze doliczyć koszt około 40 do 50 lokomotyw, z których każda kosztuje od 15 mln do 18 mln zł.