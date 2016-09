Nowy hotel na starówce w Zamościu

– Kompleksowy remont hotelu rozpoczął się w listopadzie ubiegłego roku. Nowymi najemcami zostali Dariusz Rymarz, Adam Byra oraz Wojciech Sternik – mówi manager hotelu Martyna Jarzębicka.

Styl, w jakim wykończono wnętrza, właściciele hotelu określają jako „zdystansowane podejście do klasycznego stylu w połączeniu z awangardą”. We wnętrzach ciekawe połączenia stonowanych barw z designem nawiązującym do stylu lat 60-tych.

Do dyspozycji gości jest 17 pokoi, w których może zamieszkać 38 osób. Niewątpliwie największym atutem ArteHotel będzie widok z okien na zabytkowy Ratusz i otaczające go kamienice Rynku Wielkiego. Jest także lobby bar, sala konferencyjna na 40 osób i restauracja „Arte del Gusto” serwującą dania kuchni europejskich.

– Ze względu na zamiłowanie współwłaścicieli do sztuki współczesnej i współpracę z Galerią „Stalowa” z Warszawy hotel będzie również miejscem wystaw oraz wernisaży. Prace wyeksponowano w niemalże wszystkich wnętrzach. Klienci, którym przypadną one do gustu, będą mogli je kupić – dodaje Jarzębicka. – Inspiracją dla nazwy hotelu była nie tylko historia tego pięknego miasta, jego założyciela Jana Zamoyskiego oraz włoskiego architekta, Bernarda Moranda który budynek zaprojektował, ale właśnie także kolekcja malarstwa współczesnego znajdująca się w jego wnętrzu – podkreśla.