PiS wycofało poparcie polityczne dla prezydenta Zamościa

Decyzja zapadła na posiedzeniu Zarządu PiS Powiatu Grodzkiego Zamość w ubiegłym tygodniu, ale politycy poinformowali o tym dopiero w poniedziałek.

– Poparcie wycofaliśmy po analizie dotychczasowej współpracy rekomendowanego przez PiS na stanowisko prezydenta Zamościa Andrzeja Wnuka ze strukturami partii, w tym radnymi PiS w Radzie Miasta Zamościa – poinformował przewodniczący klubu radnych PiS Jan Obszański.

Konflikt między prezydentem a członkami PiS rozpoczął się już w ubiegłym roku. – Początek sporu sięga tzw. uchwały przystankowej, która ma zacząć obowiązywać od przyszłego roku – mówił nam Obszański. – Zagłosowaliśmy w dobrej wierze za propozycją prezydenta, a dopiero później po wnikliwej analizie zorientowaliśmy się, że jest ona nie do zaakceptowania i potrzebne są zmiany. Być może był to stosunkowo banalny powód do sporu, ale stanowił wyraźny sygnał, że się różnimy.

Spór zaostrzył się w sierpniu podczas głosowania nad udzieleniem prezydentowi absolutorium. Klub PiS miał w całości wstrzymać się od głosu. Ostatecznie jednak na 9 głosujących wtedy członków klubu tylko czterech wstrzymało się od głosu, a pięciu było „za”. Za złamanie dyscypliny z szeregów klubu wykluczeni zostali Piotr Małysz i Krzysztof Sowa. Trzech innych otrzymało upomnienie.

W październiku Wnuk zaprosił radnych PiS na spotkanie dotyczące budżetu i podatków. Radni PiS zdecydowali jednak, że na spotkaniu się nie pojawią (ostatecznie przyszły tylko dwie osoby). Prezydent nie krył rozczarowania. Gwoździem do trumny stała się jednak uchwała w sprawie płatnego parkowania na drogach Zamościa.

– Z inicjatywą jej podjęcia wyszedł prezydent miasta – czytamy w wystosowanym w poniedziałek do mediów oświadczeniu zamojskiego klubu radnych PIS. – Nasz klub nie brał udziału w głosowaniu z uwagi na to, że projekt uchwały mógł mieć wady prawne. Klub nie zgodził się z Panem Prezydentem co do zaproponowanego wzrostu opłat z 2 zł na 3 zł za 1 godzinę parkowania, gdyż uważamy, że opłat są wygórowane.

Prezydent Wnuk wysłał nam SMS-a, że nie będzie komentować sprawy.