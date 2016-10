PKP LHS modernizuje stację Zamość Bortatycze

Spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa podpisała umowę na modernizację systemu sterowania ruchem kolejowym (srk) i przebudowę układu torowego na stacji Zamość Bortatycze LHS. Pozwoli to na poprawę bezpieczeństwa pracowników i zwiększenie liczby przewozów na linii nr 65, której spółka jest zarządcą.

Podpisana umowa dotyczy zabudowy komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym i systemu kontroli niezajętości torów na szlaku Zamość Bortatycze LHS – Szczebrzeszyn LHS. Chodzi o urządzenia wewnętrzne, blokadę liniową, elektryczne napędy zwrotnicowe i wykolejnicowe, napędy rogatkowe i sygnalizatory drogowe na przejeździe kat. A, system liczników osi, semafory, tarcze ostrzegawcze i manewrowe, elektryczne ogrzewanie rozjazdów i sieć kablową.

– Najbardziej znaczącym elementem tej umowy jest przebudowa urządzeń srk. Stare systemy, sterowane ręcznie, wymienione zostaną na profesjonalny, nowoczesny system komputerowy – wyjaśnia prezes zarządu PKP LHS Zbigniew Tracichleb. – Poprawi to bezpieczeństwo naszych pracowników i wpłynie na lepszą przepustowość toru – deklaruje.

Dzięki systemowi komputerowemu skróci się czas obsługi pociągów, co pozwoli ograniczyć zużycie paliwa, a zatem zmniejszyć koszty. Ponadto pracownicy PKP LHS będą kierować całym ruchem z nowego budynku nastawni, co zminimalizuje konieczność ruchu pieszego i zwiększy bezpieczeństwo kolejarzy.

W ramach inwestycji powstanie też system telewizji przemysłowej do monitoringu przejazdu kat. A oraz obu głowic stacji, budynek piętrowej nastawni na potrzeby Lokalnego Centrum Sterowania (LCS), nowe oświetlenie i sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Modernizacja obejmie również budowę toru do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne. Jest to związane z koniecznością dostosowania się do przepisów kolejowych.

To wszystko z pewnością wpłynie na zwiększenie możliwości przewozowych stacji Zamość Bortatycze LHS i odcinka Hrubieszów LHS–Zamość Bortatycze LHS–Szczebrzeszyn LHS.

Wartość kontraktu wynosi ok. 24,3 mln zł netto. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm Zakłady Automatyki Kombud i Torpol.