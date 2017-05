Płoskie: Wypadek z udziałem motocyklisty. 26-latek jest w szpitalu

26-letni motocyklista został ranny w wypadku w miejscowości Płoskie (powiat zamojski). Do zdarzenia doszło dzisiaj na drodze krajowej nr 74 między Janowem Lubelskim a Zamościem.

Do wypadku doszło ok. godz. 6.30. Samochód marki Volkswagen Transporter T4 zderzył się z motocyklem. Według wstępnych ustaleń policjantów kierowca volkswagena skręcając w lewo, w kierunku giełdy nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu w kierunku Zamościa motocykliście. Doszło do zderzenia. Motocyklem marki Suzuki kierował 26-letni mężczyzna. Za kierownicą VW siedział obywatel Ukrainy.

Obaj kierowcy byli trzeźwi.

Motocyklista z poważnymi obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala.

Po wypadku, przejazd drogą krajową nr 74 przez kilka godzin był utrudniony. Policja wprowadziła ruch wahadłowy.

Obecnie ruch odbywa się już normalnie.