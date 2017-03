Po pijanemu wjechali w sklep. Nikt nie przyznaje się do kierowania

W miejscowości Nielisz w powiecie zamojskim samochód wjechał w sklep. Policjanci zastali na miejscu dwóch pijanych mężczyzn. Żaden z nich nie przyznaje się do kierowania.

Do zdarzenia doszło we wtorek po godzinie 21. Kierujący matizem cofając uderzył w sklep i uszkodził klinkierowe płytki parapetu. Policjanci na miejscu zastali dwóch mężczyzn w wieku 22 i 43 lat. Starszy miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu i orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów do 2021 roku. Młodszy miał w organizmie prawie dwa promile.