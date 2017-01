– Rada Gminy niemal w ostatniej chwili zdecydowała się poszerzyć program swojej ostatniej sesji w ubiegłym roku o głosowanie nad przejęciem przez gminę liceum ogólnokształcącego w Tyszowcach. To dla nas kompletnie niezrozumiała decyzja, bo do tej szkoły nikt nie chce chodzić – przyznają rodzice, których dzieci uczęszczają do szkół wiejskich w Kazimierówce i Przewale. – Obawiamy się, że przejęcie liceum zrobione zostanie kosztem likwidacji naszych małych szkół i obowiązkowym dowożeniem uczniów do Tyszowiec. Nie zgadzamy się na takie rozwiązanie.

Obawy ma też jedna z matek uczniów podstawówki w Perespie.

– Gmina chce przy okazji likwidacji gimnazjum zlikwidować także niewielkie wiejskie szkoły, a jednocześnie zamierza poszerzyć swój stan posiadania o liceum. Rozumiem, że z punktu widzenia prestiżu jest to może i zasadne działanie, ale dla naszych dzieci i dla nas to bardzo niekorzystna sytuacja. Jeśli w Tyszowcach powstanie jedna duża szkoła nie będziemy chcieli posyłać tam dzieci. Wolimy, żeby uczyły się blisko domów. Tak jest nie tylko wygodniej, ale i lepiej. Nasze dzieci mają bardzo mądrych nauczycieli, z którymi zżyli się przez lata. Nie chcemy tego zmieniać.

Burmistrz Mariusz Zając uspokaja, że w skutek reformy nie zostanie zamknięta żadna ze szkół.

– Rzeczywiście pracujemy jednak nad przejęciem liceum – przyznaje. – To nasz pomysł na uniknięcie negatywnych skutków reformy oświaty. Dzięki połączeniu z nim jednej ze szkół podstawowych uda nam się po likwidacji gimnazjów zachować miejsca pracy dla nauczycieli. Według optymistycznego scenariusza być może potrzebować będziemy nawet więcej rąk do pracy.

W sobotę burmistrz zorganizuje otwartą debatę oświatową, podczas której będzie chciał przedstawić swój punkt widzenia. Jeśli zostanie on zaaprobowany już w przyszłym tygodniu zapaść może też decyzja o przejęciu liceum.