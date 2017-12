Radni PiS: Bilety autobusowe w Zamościu mogą być tańsze

Radni PiS taki pomysł forsują od kilku miesięcy. Podczas listopadowej sesji punkt ten został jednak zdjęty z porządku obrad. Pozostali radni uznali bowiem, że nie mogą opowiedzieć się w tej sprawie, w sytuacji gdy nie są oszacowane koszty wprowadzenia takich rozwiązań w przyszłorocznym budżecie miasta. O zmianach w cenie biletów chcą rozmawiać przy okazji sesji budżetowej.

– W naszej opinii (…) zachowanie radnych głosujących za zdjęciem projektu uchwały z porządku obrad szkodzi lokalnemu społeczeństwu, gdyż pozbawia ich nie tylko darmowych przejazdów, ale także korzystania z obniżenia cen biletów w określonym terminie (…) – przekazali w stanowisku po konferencji na ten temat zamojscy samorządowcy i dodali, że złożyli już na ręce przewodniczącego Rady Miasta pismo, w którym domagają się skierowania ich projektu uchwały pod obrady w grudniu.

Jakie zmiany postulują członkowie PiS? Obniżenie o 50 gr ceny jednorazowych biletów normalnych (z 2,70 do 2,20 zł) oraz o 25 gr biletów ulgowych (z 1,35 zł do 1,1 zł). Chcą także obniżenia cen godzinnych biletów normalnych z 3 zł do 2,50 zł oraz ulgowych ze 1,50 zł do 1,25 zł oraz wprowadzenia bezpłatnych przejazdów dla osób, które ukończyły 60. rok życia.