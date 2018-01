60-letni mężczyzna trafił do szpitala po tym, jak w Zamościu został potrącony przez samochód.

Do wypadku doszło w poniedziałek na ul. Partyzantów na oznakowanym przejściu dla pieszych.

60-latek zbliżał się już do jego końca, gdy potrącił go fiat kierowany przez 50-latka. Pieszy trafił do szpitala.

Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy. Był trzeźwy, podobnie jak pieszy.