Senat: Nie będzie nam Leśmian patronował. Zamość: A nam będzie

Podobno krytycy kandydatury podnosili „argumenty”, że Leśmian miewał kochanki, a tak naprawdę nazywał się: Lesman (czyli wiadomo). Pozostawiamy to bez komentarza, za to z wierszem niedoszłego patrona. Reszta jest – poezją.

Jednak to nie on będzie jednym z jego patronów roku 2017, lecz Koronacja Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej w 300. rocznicę tego wydarzenia.

Poeta miał swój wyrazisty wątek lubelski. Po I wojnie światowej, jesienią 1918, przeniósł się do Hrubieszowa, gdzie pracował jako rejent, a następnie – w 1922 – do Zamościa, gdzie miał notariat. Wyjechał w 1929 roku.

Rok 2017 będzie w Zamościu poświęcony Bolesławowi Leśmianowi. Taką decyzje podjęli miejscy radni.

– Inicjatywa uchwałodawcza w tej sprawie pochodziła od prezydenta Andrzeja Wnuka – mówi Jan Matwiejczuk, przewodniczący Rady Miasta w Zamościu. – W jej uzasadnieniu znajdowały się m.in. informacje o zasługach poety i jego związku z miastem oraz tego, że w 2017 roku przypada 140 rocznica jego urodzin i mija 80 lat od śmierci poety.

W głosowaniu brało udział 23 radnych. 22 opowiedziało się „za”, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

– W przeciwieństwie do Senatu nie mieliśmy żadnych wątpliwości, co do osoby patrona – dodaje Matwiejczuk. – Dla Zamościa to postać bardzo ważna. Będziemy się więc starali też, żeby w roku leśmianowskim do włączenia się w organizację wystaw i uroczystości zaprosić nie tylko prężnie działające i bardzo aktywne Stowarzyszenie Leśmianowskie, ale także gminę i powiat.

Rok Leśmianowski w Zamościu obchodzony był także w 2007 roku.

