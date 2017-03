Sołtysi i strażacy w obronie samorządów

Samorząd gminny stanowi fundament demokratycznego państwa. Daje społecznościom lokalnym autonomię i możliwość decydowania o sobie. To za sprawą samorządów Mieszkańcy czują się gospodarzami Polski Lokalnej. To My wszyscy kształtujemy swoje wspólnoty samorządowe poprzez codzienne zaangażowanie i wolne wybory – czytamy we wspólnym stanowisku blisko stu przedstawicieli samorządu gminy Zamość, sołtysów, członkiń Kół Gospodyń Wiejskich i druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych.

To nie pierwszy raz kiedy urzędnicy gminy Zamość wyrażają się krytycznie przeciwko planom ograniczenia kadencyjności samorządów. Tym razem dołączyli do nich także mieszkańcy. Razem zwrócili się do parlamentarzystów o ich udział w publicznej debacie o teraźniejszości i przyszłości samorządów gminnych w Polsce. Podkreślają, że konstytucja zapewnia im prawo do decydowania o sprawach samorządowych, wybierania swoich przedstawicieli oraz rozliczania ich ze sprawowania powierzonego mandatu. Nie wyrażają przy tym zgody, aby politycy pozbawiali ich prawa wybierania wójta gminy w wolnych wyborach bezpośrednich, wybierania radnych rady gminy w systemie podziału gminy na okręgi jednomandatowe oraz zakładania Komitetów Wyborczych Wyborców w celu zgłoszenia kandydata na radnego rady gminy.

– Szanując dorobek 27 lat samorządowej idei w Polsce, wyrażamy jednocześnie swój stanowczy protest wobec trwającej od kilku miesięcy kampanii oszczerstw kierowanych pod adresem samorządów gminnych. Szkalujące publiczne wypowiedzi polityków partii mającej dzisiaj polityczną większość w parlamencie nie powinny mieć miejsca w państwie, którego konstytucja zapewnia decentralizację władzy publicznej – podkreślają w liście do parlamentarzystów.

– Podstawą demokracji jest rozdział polityki i samorządu. Dlatego protestujemy przeciwko mówieniu o samorządach jako sieci szkodliwych lokalnych układów. Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec powtarzanych tez, że to samorządy gminne zahamowały demokrację i że to one są winne małej frekwencji wyborczej. W 27-letniej historii samorządów gminnych w Polsce nie było dotychczas tak brutalnej kampanii prowadzonej wobec mieszkańców sołectw i miast.

List do polityków jest elementem prowadzonej przez gminę Zamość kampanii społecznej pod hasłem „Samorząd - Ty decydujesz”, której głównym celem jest obrona samorządności.