Świetlna Stolica Polski: Zamość ma szansę na tytuł. Kończy się głosowanie

W 8. już edycji konkursu na najpiękniej świątecznie oświetlone miasto Zamość wygrał w etapie wojewódzkim i dzięki temu wygrał 10 tys. zł. na zakup sprzętu RTV i AGD dla najbardziej potrzebujących mieszkańców. Znalazł się także wśród 16 finalistów obok m.in. Radom, Częstochowa, Gorzów Wielkopolski, Inowrocław, Kalisz, Legnica, Łomża i Wejherowo.

Miasta konkurują teraz o tytuł „Świetlnej Stolicy Polski” oraz nowoczesny sprzęt AGD (m.in. lodówki, zmywarki i kuchenki marki Electrolux) o wartości 40 tys. zł dla kolejnych potrzebujących mieszkańców swojego regionu.

- W dorocznym zimowym plebiscycie „Świeć się z Energą” ważny jest świąteczny wystrój miasta, jednak zwycięstwo zapewnia dopiero liczba zdobytych głosów. Dlatego w walce o tytuł i nagrody tak ważne jest zachęcanie mieszkańców i sympatyków do systematycznego glosowania i ich mobilizacja do ostatniego dnia rywalizacji. Miasta, które dostały się do finału udowodniły, że potrafią włączyć do zabawy wiele środowisk, wykorzystując do tego media społecznościowe, promując swoją kandydaturę w internecie i prasie lokalnej – mówi Michał Lemański, dyrektor Departamentu Marketingu Energa SA.

Głosować można tylko dziś do północy na stronie internetowej SwiecSie.pl (http://swiecsie.wp.pl/swietlna-stolica-polski/final/) lub przez SMS-y wysyłając wiadomość o treści MIASTO (numer konkretnego miasta podany jest na stronie SwiecSie.pl przy każdym zdjęciu) na nr 71750 (koszt sms to 1,23 zł z VAT).