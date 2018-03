Jeden przyniósł ją do szkoły, drugi trzymał w domu - marihuanę znaleźli zamojscy policjanci u dwóch 13-latków.

Do interwencji doszło w piątek. Policjanci z Wydziału Kryminalnego poszli do jednej ze szkół podstawowych w mieście. U jednego z 13-latków, po przeszukaniu, znaleźli dwa woreczki z marihuaną. Chłopak trzymał ją w opakowaniu po gumie do żucia.

Kilka godzin później mundurowi poszli do domu jego rówieśnika, ucznia tej samej szkoły. W pokoju 13-latka także znaleźli narkotyki.

Policjanci przesłuchali 13-latków w obecności opiekunów, po czym zwolnili ich do domu. Obaj odpowiedzą przed sądem rodzinnym za posiadanie narkotyków. Policjanci wyjaśnią też, w jaki sposób je zdobyli.