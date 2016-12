W Zamościu drożej za śmieci

Zmiany są konieczne, bo – jak twierdzi zamojski magistrat – do gospodarki odpadami gmina musi dokładać. W 2015 r. deficyt wyniósł ponad 1,5 mln zł.

Z czego wynika problem? Deklaracje śmieciowe dotyczą ok. 51 tys. mieszkańców miasta, czyli o ok. 14 tys. mniej niż oficjalnie Zamość ma mieszkańców. W aż co czwartym ze skontrolowanych gospodarstw urzędnicy znaleźli nieścisłości związane z naliczaniem opłat. Oprócz dalszych kontroli uszczelnić system postanowili też radni, którzy na ostatniej sesji zdecydowali o zlikwidowaniu opłaty ryczałtowej. Dotychczas, jeśli we wspólnym gospodarstwie domowym mieszały więcej niż trzy osoby, to za wywóz śmieci płaciły one nie za osobę (czyli 10,5 zł) tylko ryczałtem wynoszącym 38 zł miesięcznie bez względu na to, czy mieszkańców było 4, czy na przykład 10. Od nowego roku zniżka ta będzie przysługiwała jedynie posiadaczom Karty Dużej Rodziny. Oznacza to spore podwyżki dla rodzin, które jej nie mają. Dla przykładu rodzice z dwójką dzieci mieszkająca razem z dziadkami nie będą już płacili 38 zł, a 63 zł miesięcznie. Rodzina z dwójką dzieci zapłaci natomiast miesięcznie o 4 zł miesięcznie więcej (42 zł zamiast 38 zł).

Podwyżka za wywóz śmieci czeka także mieszkańców gminy Zamość. Od 1 stycznia mieszkańcy zapłacą nie tak jak dotychczas 5,80 zł miesięcznie za jedna osobę, a 7 złotych.