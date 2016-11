Zamość: Walczą o darmowe przedszkola

Stowarzyszenie „Zamość – nasz wspólny dom” złożyło petycje do prezydenta Andrzeja Wnuka o zniesienia czesnego za pobyt dzieci w przedszkolach i żłobku miejskim. Jeśli nie uda się wprowadzić zmian, to z takim postulatem członkowie stowarzyszenia pójdą do wyborów