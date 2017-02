Wójt skazany za seksaferę. Część mieszkańców chce żeby prezydent go ułaskawił

Komisarz wyborczy wygasił mandat wójtowi Radecznicy po tym, jak został on skazany za seksaferę sprzed lat. Mieszkańcy rozpoczęli zbieranie podpisów pod listem do prezydenta o ułaskawienie samorządowca. Inni uznali, że nie należy włączać się w jego obronę.

W lutym, po 10 latach od rozpoczęcia sprawy Sąd Okręgowy w Zamościu, uznał wójta winnym domagania się usług seksualnych od swojej podwładnej oraz innych kobiet ubiegających się o pracę. Do przestępstwa miało dojść, gdy Edward P. pełnił funkcję dyrektora szpitala psychiatrycznego w Radecznicy.

Mężczyzna został skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Ma też zapłacić 3750 zł grzywny. Oprócz tego sąd wydał w stosunku do niego zakaz pełnienia funkcji dyrektora szpitala w Radecznicy oraz zajmowania stanowisk kierowniczych przez dwa lata. Edward P., który nigdy nie przyznał się do zarzutów, zapowiedział, że odwoła się od wyroku.

Teresa Bodys, Komisarz Wyborczy w Zamościu, zdecydowała o wygaśnięciu mandatu wójta w związku ze skazaniem go za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Zarządzone będą nowe wybory, w których wójt nie będzie już mógł startować.

Decyzja komisarza nie spodobała się mieszkańcom Radecznicy, którzy zaczęli zbierać głosy pod petycją do prezydenta RP o ułaskawienie wójta, by mógł on dalej piastować swoje stanowisko.

– Głosy były zbierane, ale nie w Urzędzie Gminy w Radecznicy. Lista „chodziła” po ulicach i z domu do domu. Zaangażowani byli w to niektórzy radni, ale szybko wycofali się z tego pomysłu – mówi zastrzegając anonimowość jedna z mieszkanek Radecznicy. – Jedni chcieli bronić wójta, bo jest dobrym gospodarzem. Inni śmiali im się w oczy i pytali, jak można stawać w obronie kogoś, kto chciał seksu za pracę. Akcja z petycją do prezydenta nie wypaliła.