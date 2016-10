Wreszcie przedszkole z prawdziwego zdarzenia

Obecnie dzieci w wieku od 4 do 6 lat uczęszczają do Klubu Przedszkolaka, prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Komarów-Osada „Razem” oraz oddziałów przedszkolnych przy samorządowych podstawówkach w Antoniówce, Dubie, Komarowie, Śniatyczach i Zubowicach.

– Są one czynne jednak tylko po 5 godzin dziennie, czyli zdecydowanie krócej niż pracują ich rodzice, a poza tym spora grupa naszych maluchów uczęszcza do przedszkoli w sąsiednich gminach. Dlatego chcemy utworzyć nowe przedszkole, które będzie czynne od 7 do 17 – zapowiada Jolanta Danielewicz z Urzędu Gminy Komarów-Osada.

Przyznanie unijnej dotacji na adaptację i wyposażenie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zubowicach z przeznaczeniem na przedszkole to nie tylko dobra wiadomość dla rodziców, ale również sposób na zagospodarowanie części budynku, wygaszanego w tym roku szkolnym miejscowego gimnazjum.

– Na zajmowane dotąd piętro przeniesiemy podstawówkę, a opuszczony przez nią parter w całości przeznaczymy na przedszkole. Unijną dotację chcemy wykorzystać na przygotowanie zaplecza kuchennego, sanitariatów, szatni i innych pomieszczeń, dostosowanych do potrzeb maluchów – dodaje Jolanta Danielewicz.

Oprócz dotacji na adaptację obiektu samorząd stara się o pieniądze m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, zabawek i pozostałych elementów wyposażenia.

Nowa placówka dla 20 dzieci ma rozpocząć działalność 1 września przyszłego roku, a pieniądze na jej przygotowanie będą pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.