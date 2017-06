Wypadek karetki. Kierowca jechał za szybko, pacjentka zmarła. Jest wyrok

Do wypadku doszło we wrześniu ubiegłego roku. Karetka przewoziła do szpitala 73-letnią Alinę Ł., która przeszła zawał.

W Szewni Górnej (pow. zamojski) Stanisław K. próbował wyprzedzić samochód osobowy. Jak ustalili śledczy jechał wtedy z nadmierną prędkością – na liczniku miał ok. 95 km/h

– Podjęty manewr, z uwagi na warunki drogowe i zakręt, był zabroniony – podkreśla Bartosz Wójcik, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu. – W trakcie wyprzedzania pojazd uprzywilejowany wjechał lewymi kołami na lewe pobocze, stracił przyczepność i w bocznym poślizgu zjechał na prawą stronę jezdni i pobocze. Tam wypadł z drogi i uderzył w skarpę o przewrócił się.

W skutek wypadku Alina Ł. zginęła na miejscu. 47-letnia lekarka została ranna. – Powołany w tej sprawie biegły uznał, że Stanisław K. naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez podjęcie niedozwolonego manewru wyprzedzania z nadmierną prędkością na łuku drogi, w wyniku czego nieumyślnie doprowadził do powstania obrażeń ciała u Aliny Ł. i Moniki T. – relacjonuje Wójcik. – Mężczyzna przyznał się i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze.

Prokuratora uznała, że wysokość kary jest adekwatna do okoliczności sprawy.