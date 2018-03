Wyślą dary ministrowi Gowinowi

Zbiórka ruszyła po tym, jak minister stwierdził w radiowym wywiadzie, że gdy pracował jako minister „nie starczało mu do pierwszego”. Polityk inkasował wtedy średnio 17 tys. zł miesięcznie.

Gowin powiedział w Radio Zet, że opowiada się za podwyżkami dla członków rządu. Przyznał przy tym, że gdy był ministrem sprawiedliwości w 2014 roku „czasami nie starczało mu do pierwszego”. – Miałem wtedy jeszcze trójkę dzieci na utrzymaniu. Sytuacja, w której minister zamiast skupiać się na sprawach państwa, zastanawia się jak dożyć do pierwszego, nie jest zdrowa – mówił.

W odpowiedzi na te właśnie słowa zbiórkę darów dla ministra rozpoczęła zamojska Nowoczesna. – Przygotowujemy świąteczną paczkę żywnościową dla wicepremiera Gowina, któremu jak słyszymy nie starcza do pierwszego – ogłosił na swoim facebooku Rafał Zwolak, szef lokalnego oddziału Nowoczesnej. – Rolnicza Zamojszczyzna, otwarta na inwestorów z mieszkańcami chętnymi do pracy, dzieli się tym co ma najlepsze: zdrową i smaczną żywnością. Gdyby sytuacja nie zmieniła się do przyszłych świąt Pan wicepremier może również na nas liczyć. Mamy nadzieję że premier, kosztując naszych regionalnych produktów pomyśli o wsparciu inwestycyjnym dla naszego regionu.

W paczce znaleźć mają się m.in. także Krówki Zamojskie ser zamojski oraz olej z regionalnej olejarni w Ruszowie obok Zamościa. ASK