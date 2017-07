Wysyłają zaproszenia do wstąpienia w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej

Do skrzynek pocztowych mieszkańców Zamościa i okolic trafiły zaproszenia do wstąpienia w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej. Takie apele pojawiły się także na stronach internetowych urzędów poszczególnych miast i gmin. Zgłasza się wielu chętnych, ale kontrakt podpisują nieliczni.

Zaproszenie do służby w 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej wysyła Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu.

– Listy intencyjne mogą znaleźć z skrzynkach pocztowych mieszkańcy miasta i gminy, żołnierze rezerwy, jak również osoby po kwalifikacji wojskowej, które nie pełniły czynnej służby wojskowej – tłumaczy ppłk Wojciech Witek, wojskowy komendant uzupełnień w Zamościu.

– Trafiły one już m.in. do ponad 300 żołnierzy rezerwy, kół łowieckich i ochotniczych straży pożarnych – dodaje mjr Tomasz Dąbkowski.

Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zamościu zwrócił się także do burmistrzów i prezydentów miast o zamieszczenie na stronach internetowych urzędów komunikatu do osób zainteresowanych służbą w WOT.

Do końca 2019 roku Ministerstwo Obrony narodowej zaplanowało utworzenie 63 batalionów, w których służyć będzie ok. 53 tys. żołnierzy. Służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia.

– W tej chwili tworzone są wojska terenowe – tłumaczy mjr Dąbkowski. – Oprócz batalionu w Lublinie ma powstać także batalion w Dęblinie, Chełmie i Zamościu. Dlatego nie ograniczamy liczby osób, które możemy przyjąć do służby. Zakwalifikowani są wszyscy spełniający wymagania.

– W bazie mamy już około 500 ochotników. To jednak osoby, które dopiero potencjalnie wyraziły zainteresowanie wstąpieniem do WOT. Dokumenty złożyli na razie nieliczni – dodaje mjr Dąbkowski.

Wojskowi mają nadzieję, że zainteresowanie taką służbą zwiększą gratyfikacje finansowe. Żołnierze WOT będą odbywać szkolenia w jednostce wojskowej średnio przez 20 dni w roku oraz 10 dni w okresie urlopowym. Za to oraz za gotowość do działania otrzymają ok. 500 zł miesięcznie (700 zł w przypadku żołnierzy rezerwy).

– Jestem przekonany, że poprawi to sytuację finansową wielu rodzin – podkreśla w liście do ochotników ppłk Witek.

Więcej informacji na ten temat udziela WKU w Zamościu tel. 261-181-127.

Pierwsi już są

W maju przysięgę złożyło 139 żołnierzy 23 batalionu Obrony Terytorialnej, wchodzącego w skład 2. Lubelskiej Brygady OT im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora. Docelowo w 2020 r. lubelska brygada ma liczyć około 4 tys. żołnierzy.

Dla kogo mundur WOT?

Kandydat musi mieć obywatelstwo polskie, orzeczoną zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, mieć od 18 do 55 lat (do 63 w przypadku podoficerów i oficerów), być niekaranym za przestępstwa umyślne oraz posiadać co najmniej wykształcenie podstawowe (do służby w korpusie szeregowych). Kandydaci nie mogą też być przeznaczeni do służby zastępczej czy pełnić innego rodzaju czynną służbę wojskową.

Pierwszeństwo w powołaniu do terytorialnej służby wojskowej przysługuje byłym żołnierzom zawodowym; członkom proobronnych organizacji pozarządowych, które podpisały porozumienie o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej lub dowódcami jednostek wojskowych, posiadającym rekomendacje władz tych organizacji; absolwentom szkół realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa.