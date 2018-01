Zamojski PUP wśród najlepszych

Został w ten sposób wyróżniony jako jedyny urząd pracy z województwa lubelskiego i jeden z 24 urzędów z całego kraju (w Polsce działa 340 powiatowych urzędów pracy – red.).

Urzędy, które brały udział w konkursie były oceniane między innymi pod kątem wspierania młodych ludzi na rynku pracy. Dodatkowo premiowane było partnerskie traktowanie młodych klientów, wzrost ich zaufania do rynku pracy i zgodność kierowanego wsparcia z potrzebami lokalnego rynku pracy.

– Chodziło o realizację niestandardowych form, które przyczyniły się do aktywizacji młodych ludzi. Nasz urząd oferuje między innymi specjalne promesy stażowe, szkoleniowe i na zatrudnienie – mówi Krystyna Bondyra, zastępca dyrektora PUP w Zamościu ds. aktywizacji zawodowej i świadczeń. – Cieszy się to bardzo dużą popularnością. Młody człowiek dostaje od nas środki finansowe ale sam musi znaleźć pracodawcę, u którego będzie mógł odbyć na przykład staż czy szkolenie. Dążymy również do tego, żeby został później zatrudniony. Chodzi o wymierne efekty naszych działań.

Dodaje, że od początku tego roku do listopada z promesy stażowej skorzystało 597 osób, szkoleniowej – 114 a na zatrudnienie – 399.

– Organizujemy też kampanie i spotkania dla przedsiębiorców zachęcające do zatrudniania młodych ludzi a także inwestujemy w naszych pracowników. Blisko 40 z nich ma ukończone studia podyplomowe z pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego – mówi Bondyra. – Wychodzimy również naprzeciw osobom niepełnosprawnym. Część naszych pracowników posługuje się językiem migowym. W urzędzie działa także aplikacja „Migam”, która umożliwia połączenie video z tłumaczem języka migowego.