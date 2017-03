Zamość, Chełm, Hrubieszów. Młode pomysły na Twoją okolicę

Wszyscy autorzy mają nadzieję na realizację, choć niektóre z ich projektów dyplomowych pozwalają sobie na rewolucyjne zmiany. startARCHITEKCI’16 to okazja by inaczej popatrzeć na miejsca świetnie znane.

– Zaprojektowany przeze mnie obiekt to nowe, unikatowe miejsce na mapie Zamościa stymulujące rozwój kulturowy i przemysłowy naszego regionu. Koncepcja aspiruje do bycia wzorem dla potencjalnych inwestorów podstrefy ekonomicznej, jako przykład architektury produkcyjnej uwzględniającej skalę i potrzeby człowieka – mówi Dubik, która tłumaczy, że jej rówieśnicy w ogóle nie wiedzą, że Zamość słynął kiedyś z produkcji mebli. – Dziś wielu mieszkańców miasta wyrzuca na przykład gięte krzesła nie wiedząc zupełnie nic o ich wartości i uznając je za bezwartościowe. Wystarczy jednak sprawdzić w internecie, jak dużo kosztują. To towar kultowy i ekskluzywny.

– Urodziłem się w Chełmie i mam osobisty stosunek do miejsca, które jest dziedzictwem, moim zdaniem zapomnianym. I niedocenianym. Chciałem zwrócić na niego uwagę – mówi mgr inż. arch. Piotr Kendzierawski, autor kolejnego projektu. To „Rewitalizacja osiedli Nowe Miasto w Chełmie. Modułowa zabudowa wielorodzinna na tle koncepcji urbanistycznej”.

Rewitalizacja śródmieścia Hrubieszowa

– Miasto dostało pieniądze na rewitalizację śródmieścia, rozmawiam z władzami nad wykorzystaniem rozwiązań z mojego projektu. Priorytetem jest usuniecie styropianu, którym obłożono unikatowy budynek dawnych sukiennic – mówi mgr inż. Paweł Wilgos, który jest autorem kolejnego pokazywanego w Gali projektu „Rewitalizacji śródmieścia Hrubieszowa z adaptacją tuneli podziemnych”. – Po obronie wrzuciłem projekt do internetu, wzbudził spore zainteresowanie mieszkańców, było dużo komentarzy – dodaje.

Autor ma sentyment do Hrubieszowa, bo tu chodził do szkoły i mieszkał kilka lat jako chłopak. – Moi znajomi chwalili się, że schodzili do podziemi. Było do nich sporo wejść. Jeszcze więcej krążyło o nich legend. Chciałem pokazać mieszkańcom jaki potencjał tkwi z ich mieście – tłumaczy Wilgos, który taflą wody w której odbijają się budynki chce przykryć wejście do fragmentu podziemnego miasta.

Jego projekt chce też przywołać przeszłość miasta, klimat wąskich handlowych uliczek bliskowschodniego miasta.