Zamość: Miejska radna odeszła z PO

Pfajfer w latach 2006–2010 była przewodniczącą osiedla Kilińskiego w Zamościu. Potem jako kandydatka niezależna rozpoczęła pracę w Radzie Miasta. Sześć lat temu wstąpiła do PO i była w niej do czwartku.

– Oświadczam, że złożyłam dzisiaj rezygnację z członkostwa w Platformie Obywatelskiej na ręce przewodniczącego Ireneusza Godzisza. Kolegom i koleżankom serdecznie dziękuję za współpracę.Zapewniam, że nie zamierzam wiązać się w przyszłości z żadną opcją polityczną. Moim celem jest działalność na rzecz Zamościa i jego mieszkańców ponad wszelkimi podziałami politycznymi – napisała w internecie.

Pytana o powody decyzji dodała: – Wszystko co miałam do powiedzenia zawarłam w oświadczeniu. Nie mam nic do dodania – podkreśla.