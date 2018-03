Zamość: Mieszkańcy wybrali, co chcą zmienić na swoich osiedlach

Mieszkańcy poszczególnych zamojskich osiedli zdecydowali, na co przeznaczą pieniądze z tegorocznego budżetu obywatelskiego. Najwięcej głosów oddano przez internet. Dzięki wprowadzeniu w tym roku takiej możliwości ilość głosujących podwoiła się.

W tegorocznym budżecie zagłosowało ponad 2 tys. osób. 73 proc. z nich skorzystało z możliwości wybrania zadań w sposób elektroniczny.

– W głosowaniu internetowym oddano 1426 głosów ważnych oraz 88 głosów nieważnych – podsumowuje Marek Gajewski, rzecznik prezydenta Zamościa. – Największą liczbę głosów w wersji elektronicznej oddano na osiedlach Zamoyskiego (335), Orzeszkowej-Reymonta (297) oraz Kilińskiego (241).

Zadania do budżetu wybierano także podczas zebrań osiedlowych. W 16 takich spotkaniach wzięło udział 548 osób, z których 505 oddało głos ważny.

– Najwyższą frekwencję zanotowano na zebraniu osiedle Powiatowa, na którym zagłosowało 68 osób – dodaje Gajewski. – Podsumowując tegoroczne głosowanie w związku z wprowadzeniem głosowania elektronicznego udział mieszkańców w konsultacjach zwiększył się ponad dwukrotnie w porównaniu do roku ubiegłego. W 2017 r. w głosowaniach uczestniczyło 944 osób.

Lista inwestycji

Ostatecznie w ramach Budżetu Obywatelskiego wybudowany będzie: • plac zabaw na Osiedlu Janowice, • ogólnodostępna siłownia zewnętrzna z monitoringiem na osiedlu Karolówka i • plac rekreacyjno-sportowy Osiedla Rataja. Przy • ul. Hrubieszowskiej na Małym Cichym powstaną miejsca parkingowe, a • przy miejskim Przedszkolu nr 10 parking i przebudowany chodnik. • Ulicę Obronną czeka remont nawierzchni, a parzystą stronę • ul. Reja remont chodnika, który otrzyma nową nawierzchnię. Na • osiedlu Św. Piątka wybudowana zostanie ul. Cicha, a na • osiedlu Planty zainstalowane będą kamery monitoringu miejskiego. W tym roku dokończona zostanie także • przebudowa ulicy Majdan od nr 83 do 95A, • remont chodnika przy ul. Asnyka oraz • remont części chodnika przy ulicy Grunwaldzkiej oraz • przebudowa ulicy Jana Kiepury z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Dzięki głosom mieszkańców osiedla Orzeszkowej–Reymonta dzieci z • Przedszkola Miejskiego nr 9 będą bawić się na wyremontowanym i wyposażanym placu zabaw, a dzięki mieszkańcom Starego Miasta w • Centralce wymieniona będzie stolarka okienna łącznie z drzwiami balkonowymi. W ramach budżetu obywatelskiego na 2018 r. wykonany będzie • remont drogi wewnętrznej wzdłuż garaży od ulicy Kamiennej 13 do Kamiennej 19 wraz z przyległymi parkingami oraz • remont ulicy Dąbrowskiego, przyległych do ulicy chodników oraz remont i przebudowa przyległych zatok parkingowych.