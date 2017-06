Zamość: Nie ma sygnalizacji na skrzyżowaniu, jest niebezpiecznie

Urząd Miasta przyznaje: w trakcie prac będą utrudnienia. Przebudowana musi jednak zostać sygnalizacja świetlna z dostosowaniem jej do skrzyżowania czterowlotowego. Robotnicy będą musieli także usunąć kolizje z planowanymi sieciami.

– Największe utrudnienia mogą wystąpić właśnie podczas wymiany odcinka sieci kanalizacji deszczowej, ponieważ na czas robót na kilka dni zamknięty będzie wlot ulicy Namysłowskiego. Wtedy wyznaczony zostanie objazd przez ulicę Zagłoby – informuje Marek Gajewski, rzecznik prezydenta Zamościa. – Apelujemy do kierowców o ostrożność i stosowanie się do istniejących znaków i poleceń osób uprawnionych do kierowania ruchem.