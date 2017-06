Zamość: Odkomarzanie będzie, ale później

W tym tygodniu nie będzie jednak odkomarzania w Zamościu. Wszystko przez opady deszczu. Jeśli pogoda ustabilizuje się, to prace zostaną przeprowadzone w poniedziałek.

Zabiegi zwalczania komarów, meszek i kleszczy przeprowadzone zostaną wzdłuż rzeki Łabuńki na odcinku od ul. Weteranów do ul. Okrzei, wzdłuż rzeki Topornicy na odcinku od ostatnich bloków TBS na ul. Lipskiej do ujścia do Łabuńki w Parku Miejskim (wokół stawu i rowu doprowadzającego wodę oraz na głównych alejach) i w okolicach zalewu.

– Opryski będą wykonywane dwukrotnie. Metodą zamgławiania termicznego i turbinowo za pomocą specjalnych środków owadobójczych – informuje Marek Gajewski, rzecznik prezydenta Zamościa. – Używane w tym celu środki nie są szkodliwe dla ludzi i zwierząt, posiadają pozwolenie na obrót wydane przez ministra zdrowia. Mimo to, bezpośrednio w czasie oprysków należy unikać wdychania rozpylonego produktu i przebywania w miejscu wykonywania zabiegów – dodaje.

Opryski będą wykonywane nocą i we wczesnych godzinach porannych.