Zamość: Palisz śmieci w piecu? Możesz zapłacić karę. Będą kontrole

Stan powietrza to stały już problem Zamościa. Problem, który pojawia się tylko w sezonie grzewczym. Wszystko dlatego, że aż 77 proc. zanieczyszczenia generują właśnie domowe paleniska i spalane w nich śmieci oraz najniższej jakości węgiel.

W ubiegłym roku walkę z zamojskimi trucicielami powietrza rozpoczęła Straż Miejska kontrolując, czy w domowych piecach nie są spalane śmieci. Strażnicy odwiedzali przede wszystkim te domy, z których kominów wydostawał się dym mogący wskazywać na spalanie odpadków.

- W nadchodzącym sezonie grzewczym funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz pracownicy Biura Ochrony Środowiska będą sprawdzać domowe kotłownie - informuje Marek Gajewski, rzecznik prezydenta miasta.

Osoby przyłapane na spalaniu śmieci zostaną ukarane mandatem w wysokości do 500 zł. Konsekwencje mogą być jednak znacznie bardziej surowe, bo za zanieczyszczanie powietrza grozi grzywna do 5 tys. zł., a w stosunku do recydywistów sąd może orzec nawet 30-dniowy areszt.

Zamojscy urzędnicy przypominają, że zakazem spalania objęte są pozostałości z ogrodów, parków i ogródków działkowych oraz domowe odpadki m.in. plastikowe pojemniki, odpady z gumy, tworzyw sztucznych, reklamówki, drewno pokryte lakierem, sztuczna skóra, opakowania po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin i papieru z nadrukiem farb kolorowych. W trakcie ich spalania do powietrza wydzielane są trujące związku chemiczne powodujące przy wdychaniu astmę, alergie i nowotwory. W grupie ryzyka znajdują się zwłaszcza osoby starsze, dzieci oraz osoby cierpiące na choroby serc i płuc.

- Nasz apel do mieszkańców podyktowany jest nie tylko przepisami prawa, ale przede wszystkim troską o ich zdrowie i jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy – dodaje Gajewski. – Dlatego apelujemy też, by w przypadku wyczucia nieprzyjemnego zapachu i zauważenia podejrzanego dymu z komina niezwłocznie informować o tym Straż Miejską.

Nie pal. Segreguj!

A co zrobić z niepotrzebnymi odpadkami? Na terenie Zamościa działa 260 „gniazd”, czyli punktów wyposażonych w specjalne pojemniki na makulaturę, szkło oraz tworzywa sztuczne. Przy Zakładzie Oczyszczania Miasta (Droga Męczenników Rotundy 2) i przy Oczyszczalni Ścieków (Aleje 1-go Maja 16) funkcjonują też dwa punkty zbiórki selektywnej.

Czym oddychamy

Z przygotowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie „Raportu stanie środowiska województwa lubelskiego w 2015 r.” wynika, że strefę lubelską zaliczono do klasy C o poziomach stężeń powyżej poziomu dopuszczalnego. Zidentyfikowanymi obszarami przekroczeń pyłu PM10 (mieszanina drobnych cząsteczek pochodzących m.in. ze spalania węgla i spalin samochodowych) są tereny położone w Lublinie, Białej Podlaskiej, Puławach, Zamościu i Radzyniu Podlaskim, zaś benzo(a)pirenu – tereny położone w Lublinie, Kraśniku, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.