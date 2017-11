Zamość: Piąte podejście do kasyna

Zamojscy radni dali zielone światło dla kasyna w trzygwiazdkowym hotelu „Mercure”. To już kolejne podejście do utworzenia jaskini hazardu w Mieście Idealnym.

O koncesję dla kasyna, które mieścić ma się w piwnicach staromiejskiego hotelu, ubiegać chcą się Polskie Kasyna Sp. z o.o. W prowadzonym przez nie lokalu mają znaleźć się m.in. automaty, ruletka oraz gry w kości i karty. W zamian firma zapewnia nowe miejsca pracy, ale także obiecuje wspieranie lokalnych inicjatyw oraz organizacji pozarządowych.

Dlatego zgodę na prowadzenie takiej działalności na ostatniej sesji wydali zamojscy radni (12 było za, 7 przeciw, wstrzymało się 3). Ostateczną decyzję o tym, czy kasyno powstanie wyda jednak Ministerstwo Finansów. Stanie się to w połowie przyszłego roku. Szanse są jednak niewielkie. Wszystko dlatego, że zgodnie z prawem w całym województwie lubelskim mogą działać jednocześnie tylko trzy tego typu punkty i tyle ich w tej chwili jest (dwa w Lublinie, jedno w Chełmie). Ministerstwo rozpatrzy nowe lokalizacje tylko po wygaśnięciu jednej z przyznanych już koncesji.

Sprawa otworzenia kasyna na Zamojszczyźnie powraca co kilka miesięcy. W ubiegłym roku radni wydali zgodę na założenie go w Hotelu Koronnym, o co zabiegało Zjednoczone Przedsiębiorstwo Rozrywkowe S.A. W tym samym miejscu kasyno miało powstać już w 2011 r., ale i wtedy plan spalił na panewce. Nie udało się także z pierwszym pomysłem otworzenia przybytku w hotelu „Mercure”, ani w jednym ze skrzydeł Artis Hotel&Spa w Sitańcu.