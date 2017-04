Zamość: Powstanie duży ośrodek przetwórstwa owocowo-warzywnego?

– Podpisanie memorandum to pierwszy krok w kierunku rozwoju współpracy biznesowej, której spodziewane efekty to rozszerzenie strefy aktywności gospodarczej miasta i gminy Zamość a przez to stworzenie optymalnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw z branży przetwórstwa spożywczego i branży logistycznej – tłumaczy Marek Gajewski, rzecznik Urzędu Miasta w Zamościu.

Chińczycy ze spółki Sino Great Wall (Group) Co. LTD i firmy Master Match Investment Limited chcieliby wybudować w Zamościu duży ośrodek przetwórstwa owocowo-warzywnego na terenie Zamojskiej Podstrefy Ekonomicznej.

– Obecnie Chiny szukają możliwości importu przetworzonych płodów rolnych. Chcą sprowadzać do siebie zdrową żywność dla obywateli klasy średniej. Jednym z ośrodków dostarczających taką żywność mógłby być Zamość – dodaje Gajewski.