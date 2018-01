Zamość „Świetlną Stolicą Polski”. Miasto z nagrodami za 50 tys. zł!

Internauci wybrali najpiękniej rozświetlone miasto w Polsce. To Zamość, który zdobył ponad 70 tys. głosów.

Nagrody trafią do lokalnych placówek zajmujących się niesieniem pomocy społecznej. W imieniu mieszkańców rozdysponują je władze miasta.

„Świeć się z Energą” to charytatywna akcja Energi. Biorące w niej udział miasta walczą o cenne nagrody dla najbardziej potrzebujących. Im piękniej przystrojone miasto, tym większe szanse na wygraną. O tym, do którego trafi pomoc, decydują w głosowaniu internauci. Zwycięskie miasto oprócz tytułu „Świetlnej Stolicy Polski” otrzymuje cenne nagrody dla potrzebujących o wartości 50 tys. zł.

Ostateczna klasyfikacja Plebiscytu Miast:

Zamość Częstochowa Starachowice Nowa Sól Stalowa Wola Pelplin Łomża Radom Olkusz Legnica Ostrów Wielkopolski Opole Połczyn-Zdrój Mrągowo Aleksandrów Łódzki Bydgoszcz

Do każdego z pozostałych finalistów trafi pomoc o wartości 10 tys. zł. Na przestrzeni ostatnich dziewięciu lat do domów dziecka, stowarzyszeń czy ośrodków pomocy społecznej trafiło kilkaset energooszczędnych urządzeń AGD takich jak pralki, lodówki czy kuchenki do gotowania. Łączna wartość dobroczynnego wsparcia od Grupy Energa po zakończeniu aktualnej edycji akcji przekroczy 650 tys. zł.