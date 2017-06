Zamość: W zoo zamieszkają nosorożce indyjskie

Żeby nosorożce mogły trafić do miasta, konieczne było wcześniejsze uzyskanie pozytywnej opinii koordynatora i komisji programu hodowlanego nosorożca indyjskiego w ogrodach zrzeszonych w EAZA.

– Musieliśmy przedstawić niezwykle szczegółowy i precyzyjny plan budowy wybiegu, łącznie z podaniem proporcji wody, błota i piasku. Sprawdzano m.in. kształt basenu, który po konsultacjach musieliśmy skorygować tak, aby nie powstały ślepe zaułki, do których samiec w rui mógłby zagonić samicę – opowiada Łukasz Sułowski, zastępca dyrektora zamojskiego ZOO.

Teraz pracownicy ogrodu będą starali się pozyskać dofinansowanie zewnętrzne z Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na budowę wybiegu. Pawilon dla nosorożców jest jednym z elementów kolejnego etapu modernizacji zamojskiego zoo. Może kosztować nawet 17 mln zł.

Nosorożec indyjski osiąga długości ciała do 4 m i wysokość w kłębie ok. 1,7 m. Waga ok. 2 tony, maksymalnie do 3 ton. Na pysku ma tylko jeden róg. U dorosłych samców w naturalnym środowisku może dorastać do 57 cm. Gruba skóra zwierzęcia tworzy charakterystyczne fałdy przypominające tarcze pancerza. Zamieszkuje podmokłe leśne obszary Nepalu i północno-wschodnich Indii.