Zamość walczy o tytuł "Świetlnej Stolicy Polski". Pierwszy sukces jest

W 8. już edycji konkursu na ponad 100 zgłoszonych do plebiscytu miejscowości głosowało ponad 42 tys. osób. To oni zdecydowali, które miasta znalazły się wśród 16 finalistów, z których każdy otrzymał 10 tys. zł. Oprócz Zamościa wśród finalistów znalazły się m.in. Radom, Częstochowa, Gorzów Wielkopolski, Inowrocław, Kalisz, Legnica, Łomża i Wejherowo.

- Nagrodę przekażemy na zakup sprzętu RTV i AGD dla najbardziej potrzebujących – mówi Andrzej Wnuk, rzecznik prezydenta Zamościa. – Jeśli mieszkańcy miasta znają takie rodziny powinny zgłaszać je do Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, adres i krótki opis sytuacji oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej. Informacje można wysłać drogą mailową na adres administracja@mcpr.zamosc.pl z dopiskiem KONKURS lub składać osobiście w siedzibie MCPR.

Teraz Zamość staje do konkursu o tytuł „Świetlnej Stolicy Polski”. 16 miast walczących w finale ma szansę zdobyć dodatkowo nowoczesny sprzęt AGD (m.in. lodówki, zmywarki i kuchenki marki Electrolux) o wartości 40 tys. zł i możliwość pomocy kolejnym osobom potrzebującym w swoim regionie.

- W dorocznym zimowym plebiscycie „Świeć się z Energą” ważny jest świąteczny wystrój miasta, jednak zwycięstwo zapewnia dopiero liczba zdobytych głosów. Dlatego w walce o tytuł i nagrody tak ważne jest zachęcanie mieszkańców i sympatyków do systematycznego glosowania i ich mobilizacja do ostatniego dnia rywalizacji. Miasta, które dostały się do finału udowodniły, że potrafią włączyć do zabawy wiele środowisk, wykorzystując do tego media społecznościowe, promując swoją kandydaturę w internecie i prasie lokalnej – mówi Michał Lemański, dyrektor Departamentu Marketingu Energa SA. - Oprócz chęci pochwalenia się swoimi iluminacjami, powodem do zaangażowania są z pewnością nagrody ufundowane przez Grupę Energa. Szczególnie dla mniejszych miejscowości dużą motywacją jest możliwość zdobycia charytatywnych nagród o łącznej wartości nawet 50 000 zł. Cel akcji sprawia, że rywalizacja miast w finale będzie jak zawsze zacięta i będą towarzyszyć jej duże emocje!

Głosowanie trwa do końca stycznia na stronie internetowej SwiecSie.pl lub przez SMS-y wysyłając wiadomość o treści MIASTO (numer konkretnego miasta podany jest na stronie SwiecSie.pl przy każdym zdjęciu) na nr 71750 (koszt sms to 1,23 zł z VAT).