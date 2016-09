Zamość: Zastanów się, na co zagłosujesz

Żeby propozycja została zrealizowana nie może kosztować więcej niż 100 tys. zł i musi znajdować się na terenie miejskim oraz przynależeć do katalogu zadań własnych gminy. Nie może być też sprzeczna z dokumentami planistycznymi. Czy te warunki spełniają wszystkie zgłoszone propozycje, do połowy listopada stwierdzi specjalnie powołany w tej sprawie zespół. Na początku lutego przyszłego roku podczas zebrań mieszkańców poszczególnych osiedli wybrane zostaną te zadania, które trafią do realizacji.

Do Budżetu Obywatelskiego zgłoszono remont parkingu na osiedlu E. Orzeszkowej w pobliżu budynków przy ul. Oboźnej 7, 13 i 19 i przebudowę nieutwardzonej części ul. Majdan. Na osiedlu Kilińskiego zbudowane mogą zostać miejsca parkingowe lub wyremontowana droga na odcinku od pawilonu Sezam do pawilonu Hetman. Mieszkańcy osiedla Powiatowa chcieliby dalszej modernizacji chodnika przy ul. Szwedzkiej lub budowy siłowni zewnętrznej, a na osiedlu Promyk czekają na budowę placu zabaw dla dzieci i siłowni zewnętrznej lub boiska sportowego do siatkówki i kometki na placu zabaw ul. Asnyka - Grunwaldzka. Szansę na realizację na osiedlu Rataja ma budowa odcinka ulicy Stanisława Młodożeńca i stworzenie projektu ul. Letniej i traktu pieszo-jezdnego ul. Kwiatów Polnych oraz połączenie chodnikiem ze ścieżką rowerową do ul. Legionów, a na osiedlu Zamoyskiego: wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Wyszyńskiego oraz budowa placu zabaw.

Po dwa projekty do przyszłorocznego zamojskiego Budżetu Obywatelskiego złożyli też mieszkańcy Słonecznego Stoku (budowa parkingu ogólnodostępnego i remont oraz doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 10), osiedla Partyzantów (remont chodnika przy ul. Wyszyńskiego na odcinku od Komendy Miejskiej Policji do skrzyżowania z ul. Odrodzenia i przebudowa ulicy Jana Kiepury z wykonaniem kanalizacji deszczowej), Świętego Piątka (budowa drogi przy ulicy Szymanowskiego na odcinku od numeru 45 do numeru 53 i połączenie ulicy Szymanowskiego z ciągiem pieszo-jezdnym położonym wzdłuż rzeki Łabuńki przy ulicy Noskowskiego lub budowa ulicy Cichej) oraz Nowego Miasta (budowa chodnika wzdłuż ulicy Lwowskiej lub ulicy Waryńskiego).

Po trzy projekty zgłoszono natomiast na Starym Mieście (montaż kamer na podwórzach, remont dróg osiedlowych i wymiana stolarki okiennej łącznie z drzwiami balkonowymi w Centralce), Karolówce (budowa oświetlenia ledowego przy ul. Heweliusza i Traugutta oraz łącznika pieszego między ulicami Heweliusza, Traugutta a Dzieci Zamojszczyzny, monitoring i obsadzenie zielenią placu rekreacyjnego na terenie SOSW oraz budowę ścieżki rowerowej), na osiedlu Janowice (przebudowa chodnika na ul. Janowickiej, budowała kładki pieszo-rowerowej lub chodnika wzdłuż ulicy Dzieci Zamojszczyzny od ulicy Janowickiej do ulicy Ogrodniczej), oraz na Zamczysku (remont nawierzchni ulicy Obronnej, budowa drogi utwardzonej na ulicy Makowa oraz budowa mostu przy bloku nr 42, przy ul. Lipska 42).

Najwięcej, bo aż pięć propozycji złożyli mieszkańcy osiedla Planty. Na ich liście życzeń znajduje się rozbudowa parkingu na osiedlu Peowiaków, stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych dla bloków 2, 10, 12, 14, 16 oraz poszerzenie istniejącego zjazdu do nich, wybudowanie parkingu wzdłuż bloku nr 28 oraz wzdłuż drogi dojazdowej do szkoły, przebudowa ogrodzenia terenu Przedszkola Miejskiego nr 5 i wykonanie monitoringu na osiedlu Planty.