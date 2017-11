Zarzuty za SMSy do posła PiS

Trzy lata więzienia grozi Łukaszowi B. Mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący zmuszania posła PiS do określonych działań.

Śledczy ustalili, że to Łukasz B. wysyłał do posła Sławomira Zawiślaka niepokojącego SMS-a.

– Chciał doprowadzić do spotkania. Straszył, że jeśli do takiego spotkania nie dojdzie, to ujawni informacje o przyjmowaniu przez posła rzekomych łapówek – mówi Bartosz Wójcik, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zamościu.

– Po otrzymaniu SMS-a zgłosiłem sprawę organom ścigania podając numer telefonu, z którego wysłano krzywdzący mnie tekst – przyznaje poseł Zawiślak.

W środę Łukasz B. usłyszał zarzut. – Złożył wyjaśnienia, których treści nie ujawniamy – dodaje prokurator Wójcik.