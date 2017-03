Zasnęła w czasie jazdy i wpadła do rowu. Dwie osoby w szpitalu

W niedzielę w powiecie zamojskim doszło do dwóch wypadków. Trzy osoby trafiły do szpitala.

Do pierwszego wypadku doszło przed godz. 7.00 w miejscowości Zawada na drodze krajowej nr 74. Kobieta kierująca infiniti zasnęła w czasie jazdy, zjechała na przeciwny pas ruchu, a potem do rowu. 58-latka i jej pasażer ze złamaniami trafili do szpitala.