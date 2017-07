Tragiczna sobota w Skierbieszowie (powiat zamojski). Nie żyje 21-letni kierowca volkswagena. Auto, którym kierował zjechało z drogi i uderzyło w drzewo. Trójka pasażerów jadąca autem z obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Kolejne trzy osoby zostały ranne po tym jak w grupę pieszych wjechała kierującą toyotą 20-latka.

– Do pierwszego ze zdarzeń doszło wczoraj około godz. 19 na ul. Cmentarnej w Skierbieszowie – informuje podinsp. Joanna Kopeć, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. – Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem marki Volkswagen Polo najprawdopodobniej w wyniku niedostosowania prędkości do warunków na drodze, na zakręcie stracił panowanie nad pojazdem zjechał na lewą stronę drogi, a następnie uderzył w drzewo. W wyniku wypadku śmierć na miejscu poniósł 21-letni kierowca, mieszkaniec gm. Sitno. Trójka pasażerów w wieku 16 - 17 lat z obrażeniami ciała trafiła do szpitala.

Do kolejnego wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę, ok. godz. 1. Jak wstępnie ustalili policjanci 20-latka z gminy Zamość kierująca toyotą zjechała z drogi i wjechała w grupę osób idących chodnikiem.

– Piesi w wieku od 16 do 24 lat z obrażeniami ciała trafili do szpitala – podaje podinsp Kopeć. – Stan 16-latki lekarze ocenili jako ciężki. Na miejscu w rozmowie z kierującą pojazdem, mundurowi ustalili, że poruszała się pojazdem mając zaparowaną przednią szybę co utrudniało jej widoczność.

Kierująca toyotą była trzeźwa. Prawo jazdy uzyskała niecały miesiąc temu. Po wypadku zostało jej zatrzymane. Ze względu na uszkodzenia policjanci zatrzymali też dowód rejestracyjny samochodu, którym kierowała.