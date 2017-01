ZOO w Zamościu: Bernikle kanadyjskie odłowione. Powodem jest ptasia grypa

Pod koniec roku minister rolnictwa i rozwoju wsi wydał rozporządzenie, w którym nakazuje m.in. uniemożliwienie wzajemnych kontaktów ptaków utrzymywanych przez człowieka oraz ograniczenie ich kontaktu z ptakami dzikimi. Ograniczenia mają związek z ptasią grypą (zakaźną chorobą wirusową, która może powodować 100 procentową śmiertelność u ptaków).

- W związku z wprowadzaniem ograniczeń prześlemy aktualny ptakostan do powiatowego inspektora weterynarii – informuje Łukasz Sułowski, zastępca dyrektora zamojskiego ZOO. – Wyłapaliśmy także bernikle kanadyjskie, które żyły na stawie. Było to konieczne, ponieważ każdego dnia przylatywało do nich około 100 dzikich kaczek krzyżówek.

Wszystkie egzotyczne ptaki mieszkające w ogrodzie znajdują się pod dachem i nie mają kontaktu z dziko żyjącym ptactwem.

Dotychczas nie stwierdzono przypadków przenoszenia wirusów ptasiej grypy z człowieka na człowieka.