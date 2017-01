ZOO w Zamościu zaprasza na ferie. I podsumowuje bardzo dobry rok

Zimowa uczta zwierząt – to dwugodzinne spotkanie dla najmłodszych z mieszkańcami Ogrodu Zoologicznego im. Stefana Milera. W ten sposób zamojskie ZOO rozpoczyna nowy rok, który może przynieść kolejne rekordy frekwencji.

W spotkaniach dotyczących żywienia zwierząt zimą brać mogą uczniowie szkół podstawowych. Podczas warsztatów dzieci obejrzą film przyrodniczy „Madagaskar”, wysłuchają pogadanki oraz wezmą udział w przygotowywaniu posiłków dla małp (w środę) lub płazów i gadów (w piątek).

Żeby wziąć udział w spotkaniu (koszt to 19 zł od osoby) wymagana jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna tel. 84 639 34 79.

Ciekawe warsztaty mają szansę przyczynić się do coraz większej z roku na rok liczby gości odwiedzających ZOO. Tylko przez ostatnie dwa dni ubiegłego roku, w ramach darmowego wstępu ogród odwiedziło ponad 3300 osób. Cały 2016 r. był też doskonały finansowo, bo do kasy ZOO wpłynęło 126 proc. zaplanowanych dochodów. Przyczynił się do tego m.in. ubiegłoroczny wakacyjny rekord wakacyjny. W lipcu i sierpniu przekroczono próg 100 tys. zwiedzających. Dla porównania w 2013 r. było ich niewiele ponad 84 tys. osób.

Gości przyciąga do ogrodu coraz większa liczba zwierząt. W ubiegłym roku powstała m.in. woliera dla żurawi koroniastych, wybieg danieli oraz ekspozycja tapirów i hipopotamów karłowatych. Do mieszkańców ogrodu dołączył tapir anta, hipopotam karłowaty, osioł somalijski, gazela mhor, kilkanaście gatunków kaczek i gęsi oraz egzotyczny i niebezpieczny żółw jaszczurowaty złapany w zalewie w Kutnie.

Nowy rok w zamojskim ZOO oznacza jednak także podwyżki. Dorośli zapłacą za bilet 19 zł (było 17 zł), a dzieci - 14 zł (było 12 zł).