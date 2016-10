Bezpłatne konsultacje psychologiczne w Lublinie

Jeśli: nie odczuwasz lub utraciłeś radość i satysfakcję ze swojego życia rodzinnego, małżeńskiego lub zawodowego; masz wątpliwości co do przyczyny nawracających stanów depresyjnych lub lękowych; studiujesz i obawiasz się jak sobie poradzisz w przyszłości, skoro tak wiele spraw wzbudza już teraz silny niepokój albo jesteś rodzicem dorastającego nastolatka i przerastają Cię problemy Twojego dziecka – przyjdź. Specjaliści będą od 10 do 15 października dyżurować miedzy godz. 9 a 18. W czasie dni otwartych będą prowadzone również konsultacje kwalifikacyjne go grupy terapeutycznej, której spotkania rozpoczynają się od listopada.

Zapisy: tel. 607 999 361 (od poniedziałku do soboty w godz. 10-18). Celem projektu, organizowanego przez psychologów i psychoterapeutów pracujących w podejściu psychodynamicznym, jest pomoc w dotarciu do specjalistycznych konsultacji osobom, które wcześniej nie miały możliwości uzyskania wsparcia.