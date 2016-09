Dlaczego warto jeść jabłka?

W Polsce jabłka są najbardziej popularnym owocem. Według danych GUS (za rok 2015) średnio, przeciętny Polak zjadał miesięcznie 3,6 kg owoców i ich przetworów. Najwięcej wśród nich było jabłek - 1,10 kg.

Dieta uboga w warzywa i owoce może przyczynić się do rozwoju chorób dietozależnych (np. chorób układu krążenia czy niektórych rodzajów nowotworów), a także jest jedną z przyczyn występowania otyłości.

Według zaleceń specjalistów ds. żywienia, każdego dnia na naszych stołach powinno zagościć minimum 400 gram tych produktów w 5 porcjach, z czego jedną stanowić może szklanka soku (ok. 200 ml). W świetle tych informacji, wyniki badania, które wykazało związek pomiędzy jedzeniem jabłek i produktów z nich powstałych (w tym 100 proc. soków jabłkowych), a zmniejszeniem ryzyka otyłości u dzieci - powinny być dla rodziców istotnym argumentem do tego, aby zapewnić codzienną ich obecność.

Badanie zostało przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych na grupie 13.339 dzieci, w wieku od 2 do 18 lat, w ramach National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). Jest to unikalny program stworzony do zbierania danych, które mogą być następnie wykorzystane do oceny stanu zdrowia i stanu odżywienia, zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. Celem badania było sprawdzenie związku pomiędzy konsumpcją jabłek, 100 proc. soków jabłkowych, przecieru jabłkowego oraz wszystkich tych trzech grup produktów, a jakością codziennej diety dzieci oraz ich wagą.

Okazało się, że spożywanie jabłek oraz produktów z nich powstałych, wpływa zarówno na lepszą jakość diety badanych, jak też ma korzystny wpływ na ich wagę. Dzieci, które jadły wymienione produkty miały wyższy tzw. wskaźnik HEI (Healthy Eating Index), stanowiący miarę jakości diety oraz jej zgodności z oficjalnymi zaleceniami specjalistów, niż dzieci, w których diecie tych produktów zabrakło.

Jednym z produktów pozytywnie wpływających na dietę dzieci były 100 proc. soki jabłkowe.

Na przykład szklanka (ok. 200 ml) soku jabłkowego dostarcza dzieciom ok. 200 mg potasu. Sok klarowany, stanowi bogate źródło związków analogicznych do rutyny (glikozydy kwercetyny) – jednego ze składników podawanych w czasie przeziębień. Z kolei mętny sok jabłkowy jest wyjątkowo bogaty w flawonoidy, czyli związki z grupy polifenoli, które chronią przed negatywnym wpływem wolnych rodników.

Zgodnie z przepisami w Unii Europejskiej wszystkie soki owocowe, a więc i jabłkowe, muszą być 100 proc. sokami. Oznacza to, że do soku jabłkowego nie dodaje się żadnych składników poprawiających smak czy konsystencję. Do żadnego rodzaju soku, czy to owocowego czy warzywnego, nie można dodawać substancji konserwujących, sztucznych barwników i aromatów.

Przepisy są do tego stopnia restrykcyjne, że do soków owocowych nie wolno również dodawać żadnych cukrów, dlatego w naszym regionie nazwa sok owocowy gwarantuje, że w produkcie znajduje się tylko ten cukier, który znajdował się w owocach, z jakich sok powstał.

oprac. Na podstawie materiałów Michael Bridge Communication i Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków