Dlaczego warto karmić piersią? Rozmowa z położną

• W całej Polsce obchodzony był Tydzień Karmienia Piersią, który trwał do 1 czerwca. Dlaczego warto stosować tę metodę?

– Dzieci karmione piersią są znacznie bardziej odporne, rzadziej chorują, nie mają problemów z otyłością czy cukrzycą. Mleko matki zawiera optymalne proporcje białek, węglowodanów i tłuszczów. Na rynku są teraz dostępne mleka modyfikowane bardzo zbliżone pod względem składu do mleka matki. Niestety brakuje im unikalnych przeciwciał odpornościowych. Samym mlekiem można karmić dziecko do szóstego miesiąca życia, co jest korzystne również dla zdrowia matki. Potem warto rozszerzać dietę o dodatkowe składniki. Również kontakt matki z dzieckiem wpływa pozytywnie na jego psychikę.

• Czy są matki, które nie chcą karmić piersią?

– To rzadkie przypadki, ale zdarzają się. Dlatego tak ważna jest rola położnej rodzinnej, z którą matki mogą się spotykać już od 21. tygodnia ciąży. Mogą się wtedy dowiedzieć wszystkiego o karmieniu piersią. Bardzo ważny jest pierwszy kontakt po porodzie matki i dziecka „skóra do skóry”. To pomaga przygotować zarówno mamę jak i dziecko do późniejszego karmienia piersią.

• Jak prawidłowo karmić?

– Przede wszystkim matka powinna być spokojna i wybrać dla siebie wygodną pozycję na siedząco lub leżąco. Nie powinna traktować tego jak przykrego obowiązku, bo dziecko będzie to czuło. Ważna jest też sama technika, której można się nauczyć na oddziale położniczym, a potem korygować błędy podczas domowych wizyt położnej rodzinnej.

• Co sądzi pani o szkoleniach internetowych, które można znaleźć na stronie NFZ?

– Są bardzo przystępne a jednocześnie rzetelne, bo przygotowane przez fachowców. Zarówno te dla mam, jak i personelu medycznego. Warto z nich skorzystać, zwłaszcza, że są bezpłatne.