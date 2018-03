Do kogo trafią medyczne Oscary? Lista lekarzy i farmaceutów z woj. lubelskiego

Najwięcej nominowanych lekarzy i farmaceutów jest z Kraśnika i Zamościa. Są też nominacje m.in. z Lublina, Janowa Lubelskiego, Puław, Dęblina, Tomaszowa Lubelskiego, Biłgoraja i Szczebrzeszyna.

Przyznawana od sześciu lat nagroda jest wyrazem wdzięczności pacjentów. – To oni nominują kandydatów z wdzięczności za opiekę i troskę. Chociaż pacjenci podkreślają profesjonalizm i skuteczność terapii, to najważniejsze jest dla nich podejście do chorego człowieka – mówi Adam Górczyński, założyciel Fundacji i pomysłodawca nagrody. – „Aniołami” zostają ci, którzy dają to, co nie kosztuje nic, a dla chorego jest bezcenne – podkreśla.

Nagroda jest przyznawana w kategoriach: Anioł Farmacji, Anioł Medycyny, a od 2014 roku również w kategorii Anioł Honorowy – dla osób, organizacji oraz instytucji, które wspierają służbę zdrowia. Laureatami Anioła Honorowego są prof. Zbigniew Religa (2014), Ewa Błaszczyk, założycielka fundacji „Akogo” (2015), Małgorzata Maćkowiak, założycielka Stowarzyszenia Chorób Rzadkich „Ars Vivendi” (2015), Bożena Walter i Fundacja TVN „Nie jesteś sam” (2016).

Nominowani lekarze:

Andrzej Swatowski, specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, SPZOZ, Kraśnik Fabryczny

Dorota Galek, specjalista medycyny rodzinnej, Centrum Medycyny Rodzinnej S.C. NZOZ, Kraśnik

Dorota Żyła-Dziuba, laryngolog, Szpital Wojewódzki Im. Jana Pawła II, Zamość

Feliks Maciejewski, chirurg, SPZOZ, Kraśnik

Iwona Mazurek, lekarz rodzinny, lekarz medycyny pracy, Centrum Medyczne Internus, Puławy

Lucyna Krupa, specjalista neurolog, Przychodnia Specjalistyczna, Lublin

Maciej Widz, kardiolog, SPZZOZ, Janów Lubelski

Marlena Kordalska, lekarz rodzinny, Spiromed S.C. NZOZ Poradnia Rodzinna, Zamość

Monika Jadczak, lekarz medycyny, Przychodnia Kolejowa, Dęblin

Stanisław Pisarski, specjalista chorób wewnętrznych, lekarz rodzinny, Ośrodek Zdrowia w Tworyczowie, Sułów

Nominowani farmaceuci:

Anna Przychodzeń-Woś, Apteka ul. Zamoyskiego 77, Janów Lubelski

Anna Markiewicz-Sak, Apteka Remedium, Skierbieszów

Bogusław Jargiełło, Apteka Vita, Tomaszów Lubelski

Cezary Grabowski, Apteka Farmvita, Lublin

Ewa Fusiarz, Apteka Prywatna, Biłgoraj

Irena Furmańczyk, Apteka ul. Rynek 1, Piszczac

Joanna Potocka, Apteka Panaceum, Zamość

Magdalena Rzepa, Apteka Pomocna na Deptaku, Lublin

Marianna Breś, Apteka ul. Zamoyskiego 77, Janów Lubelski

Monika Sak-Jabłońska, Apteka Remedium, Skierbieszów

Olga Gogłoza, Apteka Kolonia, Okrzeja

Renata Pawluk, Apteka Zamojska, Zamość

Teresa Walczak, Apteka ul. Zamojska 64, Szczebrzeszyn